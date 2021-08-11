На Кубани обещают опасные погодные явления

Напомним, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявили, что на территории края действуют пять штормовых предупреждений из-за сильных осадков, града, формирования смерчей над морем и высокой пожароопасности.

Гидрометцентр прогнозирует на 11 августа по краю сохранение облачной погоды с кратковременным дождем, грозой и сильным дождем вечером. Порывы ветра могут достигать 14 м/c. Температура днем достигнет 29 ℃, а ночью упадет до 19 ℃.

В некоторых районах Кубани ожидаются опасные явления: ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/c. На Черноморском побережье температура также днем дойдет до 29 ℃, а ночью не сильно похолодает — столбики термометров опустятся всего до 24 ℃.

На ближайшие двое суток в крае специалисты прогнозируют сохранение дождливой и ветренной погоды. 12 и 13 августа в некоторых районах также ожидается комплекс опасных явлений. Температура днем будет в пределах 27-32 ℃, а ночью составит 18-23 ℃.

На участке от Анапы до Магри большая вероятность формирования смерчей над морем. На реках и притоках бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидается подъем уровней воды с превышением неблагоприятных отметок.

Кроме того, в юго-западных, центральных районах и северной половине края сохранится высокая пожароопасность.

В ГУ МЧС России просят соблюдать правила безопасности, а в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268‑64‑40.