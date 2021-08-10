В Краснодарском крае объявили пять штормовых предупреждений
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 10 августа
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 9 августа сообщили, что на территории края действуют пять штормовых предупреждений. Основными рисками возникновения ЧС являются сильные осадки, град, сильный ветер, подъемы уровней воды с превышением неблагоприятных отметок, формирование смерчей над морем и высокая пожароопасность.
В краснодарском гидрометцентре утром 10 августа сообщили, что в Новороссийске с 4:53 до 5:48 шел сильный ливень. За час выпало 47 мм осадков, что считается опасным явлением. Дождь в городе продолжается.
По краю синоптики прогнозируют 10 августа дожди и грозы, местами пройдет ливень в сочетании с градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха днем составит 25-30. На Черноморском побережье 26-31
В Краснодаре по данным сервиса «Яндекс.Погода» днем будет 27-28, пройдет небольшой дождь. К вечеру столбики термометров опустятся до 23. Будет дуть легкий ветер — 1,5 м/с.
По прогнозам, такая погода в крае сохранится ближайшие двое суток. Спасатели просят жителей и гостей региона быть осторожнее и соблюдать меры безопасности.