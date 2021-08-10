В Краснодарском крае объявили пять штормовых предупреждений

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 9 августа сообщили, что на территории края действуют пять штормовых предупреждений. Основными рисками возникновения ЧС являются сильные осадки, град, сильный ветер, подъемы уровней воды с превышением неблагоприятных отметок, формирование смерчей над морем и высокая пожароопасность.

В краснодарском гидрометцентре утром 10 августа сообщили, что в Новороссийске с 4:53 до 5:48 шел сильный ливень. За час выпало 47 мм осадков, что считается опасным явлением. Дождь в городе продолжается.