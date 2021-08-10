Экс-премьера Северной Осетии задержали по делу о растрате бюджета

Их подозревают в растрате бюджета Северной Осетии в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По месту их жительства проводятся обыски.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, задержаны бывший премьер республики Сергей Такоев, экс-министр туризма региона Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева.

В апреле 2014 года Такоев подписал указ о покупке у «ОЗАТЭ» нежилых зданий и земельных участков для создания технопарка «Алания» .

Интернет-портал «Акценты» попытался выяснить, с чем могут быть связаны обвинения.

Минимущества заключило госконтракт с «ОЗАТЭ», организация получила из бюджета республики 180 млн рублей. Полноценного аукциона не было, так как «ОЗАТЭ» была единственным претендентом. Тогда директором фирмы был Алан Диамбеков, но после сделки Такоев назначил его министром туризма. Контракт с минимущества подписала уже новый директор — Аида Габараева.

В 2015 году Северо-Осетинское УФАС установило, что закупка была антиконкурентной и правительство могло сэкономить бюджетные средства, купив здание на торгах. Прокуратура возбудила уголовное дело о превышении полномочий против контрактного управляющего минимущества республики Заурбека Цогоева.

В связи с этим кабинет министров Северной Осетии признал недействительным распоряжение о покупке здания «ОЗАТЭ» для технопарка.

Напомним, Сергей Такоев ушел в отставку с должности председателя правительства Северной Осетии летом 2015 года.