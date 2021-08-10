Клиника Екатерининская разыграет бесплатные роды в Краснодаре
Клиника Екатерининская пригласила беременных женщин в виртуальный тур по частному роддому в Краснодаре — в прямом эфире специалисты ответят на вопросы про роды и разыграют призы
Онлайн-трансляция со специалистами клиники пройдет 26 августа в 19:00.
В прямом эфире зрительницы смогут выиграть:
- бесплатный контракт на роды в Клинике Екатерининской;
- скидки 50% и 30% на роды;
- призы от сети салонов для детей и будущих мам «Кенгуру»;
- призы от фитнес-клуба X-Fit.
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Проведут экскурсию и ответят на вопросы участниц главврач роддома Оксана Горбулина, акушер-гинеколог Наталья Ли, анестезиолог-реаниматолог Алексей Скляров и доула Александра Лобойко.
Они покажут, как роддом выглядит изнутри, расскажут о возможностях партнерских родов в Клинике Екатерининской, о помощи доулы в проживании схваток, о первых минутах жизни ребенка.
Зарегистрированным участницам в день виртуальной экскурсии придет ссылка на эфир по электронной почте и в SMS.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Лицензия №ЛО–23–01–014758 от 21 августа 2020 года.