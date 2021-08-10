Клиника Екатерининская разыграет бесплатные роды в Краснодаре

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Клиника Екатерининская пригласила беременных женщин в виртуальный тур по частному роддому в Краснодаре — в прямом эфире специалисты ответят на вопросы про роды и разыграют призы

Онлайн-трансляция со специалистами клиники пройдет 26 августа в 19:00.

В прямом эфире зрительницы смогут выиграть:

  • бесплатный контракт на роды в Клинике Екатерининской;
  • скидки 50% и 30% на роды;
  • призы от сети салонов для детей и будущих мам «Кенгуру»;
  • призы от фитнес-клуба X-Fit.

Читайте также:

Проведут экскурсию и ответят на вопросы участниц главврач роддома Оксана Горбулина, акушер-гинеколог Наталья Ли, анестезиолог-реаниматолог Алексей Скляров и доула Александра Лобойко.

Они покажут, как роддом выглядит изнутри, расскажут о возможностях партнерских родов в Клинике Екатерининской, о помощи доулы в проживании схваток, о первых минутах жизни ребенка.

Зарегистрированным участницам в день виртуальной экскурсии придет ссылка на эфир по электронной почте и в SMS.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Лицензия №ЛО–23–01–014758 от 21 августа 2020 года.

Дети Конкурсы Медицина

Новости

В больнице Северной Осетии из-за сбоя подачи кислорода погибли 11 человек
В Димитриевском сквере Краснодара снова проблемы с канализацией
В Крымском районе ввели режим повышенной готовности из-за сильного ливня
«Водитель ругался, что ему дали этот автобус». В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за пожара в маршрутке, после которого пассажир впал в кому. А мы поговорили с очевидицей
Следователи задержали директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер, где массово отравились дети
В Новороссийске сильный ливень подтопил несколько улиц

Лента новостей

Красно- и белодарский край
Сегодня, 12:55
Красно- и белодарский край
Винные маршруты Кубани
«Несмотря на поражение, «Краснодар» не выглядит беспомощным»
Вчера, 12:23
«Несмотря на поражение, «Краснодар» не выглядит беспомощным»
Колонка футбольного аналитика Артура Каратая
Кубаньезе, свекрошка и другие чудо‑рецепты из местных продуктов
4 августа, 08:02
Кубаньезе, свекрошка и другие чудо‑рецепты из местных продуктов

Реклама на портале