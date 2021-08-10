Клиника Екатерининская разыграет бесплатные роды в Краснодаре

Клиника Екатерининская пригласила беременных женщин в виртуальный тур по частному роддому в Краснодаре — в прямом эфире специалисты ответят на вопросы про роды и разыграют призы

Онлайн-трансляция со специалистами клиники пройдет 26 августа в 19:00.

Проведут экскурсию и ответят на вопросы участниц главврач роддома Оксана Горбулина, акушер-гинеколог Наталья Ли, анестезиолог-реаниматолог Алексей Скляров и доула Александра Лобойко.

Они покажут, как роддом выглядит изнутри, расскажут о возможностях партнерских родов в Клинике Екатерининской, о помощи доулы в проживании схваток, о первых минутах жизни ребенка.

Зарегистрированным участницам в день виртуальной экскурсии придет ссылка на эфир по электронной почте и в SMS.