9 августа Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор жительнице Тихорецка, которая организовала в сауне интим-салон

Издание «Кубанские новости» писало о том, как в 2019 году полицейские задержали 47-летнюю жительницу Тихорецкого района за организацию в сауне интим-салона.

Следствием установлено, что с марта по июнь 2019 года женщина разместила в Тихорецке объявления о наборе массажистов. Когда девушки откликались на вакансию, она объясняла, что на самом деле придется заниматься проституцией. По словам женщины, при приеме на работу она проверяла паспорта, но одна из девушек скрыла свой возраст и оказалась несовершеннолетней. Свою деятельность подсудимая организовала в сауне. Сотрудники полиции раскрыли бизнес женщины в ходе «проверочной закупки».

Подсудимая пыталась уйти от уголовной ответственности и предложила заместителю начальника полиции ОМВД России по Тихорецкому району взятку в 240 тыс. рублей. Полицейский отказался, но женщина настаивала на своем и положила купюры на стол. Факт взятки был задокументирован.

В мае 2021 года Тихорецкий городской суд признал женщину виновной в совершении преступлений по ч. 1 ст. 241, п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией другими лицами, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу лично, в крупном размере, за совершение заведомо незаконного действия).

Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере десятикратной суммы взятки — 2 млн 400 тыс. рублей. Женщина признала свою вину. Однако защита направила в Краснодарский краевой суд апелляцию.

9 августа суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил решение без изменений. Приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Напомним, в июне в Краснодаре осудили 56-летнего краснодарца, который создал преступное сообщество и организовал притоны для оказания интимных услуг. К проституции привлекли двух несовершеннолетних.