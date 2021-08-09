В Молодежном центре Краснодара протекает крыша и не работают секции. Узнали, что там происходит

Портал Юга.ру узнал, что в Молодежном центре Краснодара не могут закончить ремонт, поэтому учреждение не работает в полной мере. Спросили в администрации, как так вышло

В редакцию портала Юга.ру обратился краснодарец, который рассказал, что Молодежный центр на улице Сормовской, 12/11 находится не в лучшем состоянии: протекает крыша, ремонт затянулся, практически не работают секции и кружки. На фотографиях, которые он прислал, видно, что на стенах сорвана штукатурка и не доделана крыша.

После этого журналист Юга.ру связалась с директрисой центра, чтобы узнать подробности. Она рассказала, что сейчас подрядчик проводит там ремонт, который немного затянулся из-за проливных дождей. Центр работает, но не в полной мере — часть кружков временно закрыты.

Также редакция направила запрос в мэрию Краснодара, чтобы узнать, что происходит с центром. Там сообщили, что в здании идет капитальный ремонт кровли. Им занимается индивидуальный предприниматель А.Т. Арзуманян на основании контракта, который он выиграл на аукционе.

Из местного бюджета на капремонт выделили 5 млн 285 тыс. рублей. Он ведется с нарушением срока и с подрядчиком проводят претензионную работу. До этого капремонт проводился в центре в 2014 году, а в 2019 году были отремонтированы системы внутреннего водоснабжения и канализации.