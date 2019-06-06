В центре Краснодара открылся досуговый центр для пожилых людей

Запустил проект краснодарский благотворительный фонд «Поколение». Центр функционирует уже год, но прежнего помещения на улице Суворова не хватало для размещения всех секций. Сейчас в списке постоянных посетителей — более 400 человек.

Площадь нового центра — 125 кв. метров. Там работают 11 секций. Пенсионерам предлагают проявить себя в художественном творчестве, пении, танцах. Некоторые занимаются йогой, пилатесом, изучают английский язык и осваивают компьютер. Также посетителям центра оказывают адресную помощь в решении бытовых вопросов, в том числе связанных с лекарственным обеспечением.

«Все занятия проходят с квалифицированными преподавателями, которых мы специально приглашаем. Наши подопечные участвуют в различных конкурсах и выставках. Одно из важных направлений нашей работы — помогать пожилым людям общий язык с молодежью и тем самым укреплять связь поколений», — отметила на церемонии открытия руководитель фонда «Поколение» Галина Головченко.

Занятия в центре проводятся с понедельника по пятницу с 13 до 16 часов. При первом посещении при себе необходимо иметь паспорт, передает пресс-служба мэрии города.