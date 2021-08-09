Вода в Черном море на побережье Кубани будет комфортной для купания до октября

9 августа синоптики рассказали, что из-за дождей купаться в Черном море можно будет до октября

В этом году вода в Черном море прогрелась до комфортных значений позднее, чем обычно. По мнению синоптиков, причиной этому стали сильные дожди в конце июня. Из-за этого вода может остаться комфортной для купания до начала октября.

Как рассказал ТАСС начальник отдела краевого центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник, сейчас морская вода прогрелась до достаточно высоких значений.

«В ближайшее время температура воздуха не должна снижаться до пределов, оказывающих прямое влияние на на понижение температуры морской воды, могу предположить, что комфортно купаться вполне можно будет вплоть до начала октября», — сказал Колесник.