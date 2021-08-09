На Кубани неделя начнется с дождей и сильного ветра

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают в понедельник на Кубани переменную облачность и кратковременные дожди. Местами пройдут ливни с грозой, град, ожидается шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с. Температура воздуха составит 28-33 ℃.

В Краснодаре по данным сервиса «Яндекс.Погода» утром столбик термометра показал 26 ℃. Днем в краевой столице потеплеет до 29 ℃ и пройдет небольшой дождь.

Напомним, до 10 августа в крае действует штормовое предупреждение. На реках юго-восточной части края — в Отрадненском, Курганинском, Мостовском, Лабинском, Апшеронском и Белореченском районах — и реках черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды. Также на побережье спрогнозировали смерчи.

Как писали Юга.ру, 8 августа отдыхающие засняли в Новороссийске на пляже села Широкая Балка сразу три смерча над морем, один из них вышел на берег и разрушил постройки на пляже. А в Сочи из-за непогоды не смогли приземлиться девять самолетов.