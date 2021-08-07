В Краснодаре состоялась первая инклюзивная встреча «Про искусство»

7 августа благотворительная организация «Добрый-Юг» совместно с администрацией Краснодарского края начала серию инклюзивных встреч для горожан

В течение четырех месяцев в рамках проекта планируют проводить бесплатные лекции и мастер-классы об искусстве, культуре, здоровье и экологии. Их смогут посетить все желающие, анонсы встреч будут появляться в инстаграме «Доброго-Юга».



«Речь не только о духовно-нравственном развитии краснодарцев, а о создании толерантного общества, где инклюзия — не просто слово. Все наши встречи проходят в атмосфере уюта и безусловного принятия людей такими, какие они есть. А искусство объединяет всех вне зависимости от возраста, пола, особенностей», — сказала руководитель благотворительной организации «Добрый-Юг» Дана Руднева.

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