В Краснодаре состоялась первая инклюзивная встреча «Про искусство»
7 августа благотворительная организация «Добрый-Юг» совместно с администрацией Краснодарского края начала серию инклюзивных встреч для горожан
В течение четырех месяцев в рамках проекта планируют проводить бесплатные лекции и мастер-классы об искусстве, культуре, здоровье и экологии. Их смогут посетить все желающие, анонсы встреч будут появляться в инстаграме «Доброго-Юга».
«Речь не только о духовно-нравственном развитии краснодарцев, а о создании толерантного общества, где инклюзия — не просто слово. Все наши встречи проходят в атмосфере уюта и безусловного принятия людей такими, какие они есть. А искусство объединяет всех вне зависимости от возраста, пола, особенностей», — сказала руководитель благотворительной организации «Добрый-Юг» Дана Руднева.
«Без инклюзии достойной жизни никогда не будет»:
Сегодняшняя встреча состоялась у фонтана на Платановом бульваре. Она была посвящена профилактике плоскостопия и сколиоза у детей и взрослых. Инна Антонова рассказала, как обустроить пространство дома и на работе для правильной осанки и здоровья стоп и провела базовую тренировку со специальным оборудованием. Однако Руднева отметила, что люди откликнулись на событие не очень активно.
На следующую встречу — инклюзивную фотопрогулку — уже зарегистрировано 10 человек. «В ней будут участвовать наши ребята с особенностями развития», — добавила Руднева.