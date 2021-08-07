Краснодарец показал, что статистика коронавируса выглядит управляемой. Роспотребнадзор ответил, что она вне логики
Блогер Виталий Черкасов изучил числа из официальной статистики, которую ежедневно предоставляет оперштаб края
Черкасов выложил на YouTube видео с графиками, соотносящие динамику ежедневных показателей — числа новых зараженных в крае за вычетом Краснодара и новых зараженных в Краснодаре. Для эксперимента он изучил цифры с 1 июля по 4 августа.
Сравнение показало, что цифры всегда обратно пропорциональны: в день, когда зараженных больше в крае, в Краснодаре их меньше, и наоборот. Это хорошо видно по графикам, где кривые зараженных в крае и в Краснодаре зеркально отражают друг друга. Ту же закономерность Черкасов обнаружил в статистике Анапы, Горячего Ключа и Сочи.
«Разумно ведет себя вирус. Он жителей и гостей поражает или не поражает в зависимости от ситуации за пределами города. Если у вас есть какое-то разумное объяснение графиков, то пишите, возможно, сделаем какое-то научное открытие и напишем в Lancet», — сказал Черкасов.
5 августа портал 93.ru запросил объяснение у краевого оперштаба, ежедневно публикующего цифры зараженных. Там журналистке перенаправили в краевой Минздрав, где посоветовали обратиться в Роспотребнадзор. Сотрудники его пресс-службы заявили, что анализ ситуации с коронавирусом вне законов логики.
«Анализ эпидпроцесса, оценка распространения инфекционной заболеваемости — сложный многофакторный процесс, который не подчиняется законам логики. Анализ всех факторов, взаимосвязь, влияние или исключение может оценить только эксперт», — порассуждали в ведомстве.
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