Черкасов выложил на YouTube видео с графиками, соотносящие динамику ежедневных показателей — числа новых зараженных в крае за вычетом Краснодара и новых зараженных в Краснодаре. Для эксперимента он изучил цифры с 1 июля по 4 августа.



Сравнение показало, что цифры всегда обратно пропорциональны: в день, когда зараженных больше в крае, в Краснодаре их меньше, и наоборот. Это хорошо видно по графикам, где кривые зараженных в крае и в Краснодаре зеркально отражают друг друга. Ту же закономерность Черкасов обнаружил в статистике Анапы, Горячего Ключа и Сочи.