На ейского оппозиционера Коровайного завели административное дело
6 августа Центр противодействия экстремизму в Тихорецке составил административный протокол на ейского оппозиционного депутата Александра Коровайного
Протокол составлен по части 2 статьи 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Причиной стало видео, в котором депутат назвал Алексея Навального политзаключенным и потребовал расследования его отравления. В том же ролике Коровайный отметил, что «не всегда во всем согласен с Алексеем, но дело Ив Роше считаю сфабрикованным, и требую его освободить».
Депутат записал видео в январе. Администраторы группы «Навальный Краснодар» его отредактировали, обработали, добавили заставку, эмблему и титры и опубликовали в своем фейсбуке.
Коровайный заметил, что вменяемая ему статья касается публикации сведений об экстремистской организации без указания, что она признана экстремистской, тогда как «Навальный — физическое лицо, а не организация, да и осужден он не за экстремизм».
Читайте также:
Также Коровайный добавил: «Я не админ группы «Навальный Краснодар» и удалить ролик не могу. Дописать текст про экстремизм тоже не могу. И даром предвидения я не обладаю, в январе, когда записывал ролик, заранее добавить этот текст не мог, не знал о будущем решении суда».
Если Коровайного признают виновным, его смогут снять с выборов. Однако именно с выборами депутат связал единственную надежду: «Так как я являюсь кандидатом в Госдуму, решение должно быть принято с санкции Генеральной прокуратуры. Думаю, там чуть больше здравого смысла, чем у исполнителей репрессий в субъектах».