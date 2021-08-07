На ейского оппозиционера Коровайного завели административное дело

Протокол составлен по части 2 статьи 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Причиной стало видео, в котором депутат назвал Алексея Навального политзаключенным и потребовал расследования его отравления. В том же ролике Коровайный отметил, что «не всегда во всем согласен с Алексеем, но дело Ив Роше считаю сфабрикованным, и требую его освободить».

Депутат записал видео в январе. Администраторы группы «Навальный Краснодар» его отредактировали, обработали, добавили заставку, эмблему и титры и опубликовали в своем фейсбуке.

Коровайный заметил, что вменяемая ему статья касается публикации сведений об экстремистской организации без указания, что она признана экстремистской, тогда как «Навальный — физическое лицо, а не организация, да и осужден он не за экстремизм».