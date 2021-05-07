Ейский депутат сообщил об угрозах после призывов расследовать смертельное ДТП

Депутат из Ейского района 6 мая сообщил, что в его адрес поступили угрозы после того как он решил провести митинг за расследование гибели девушки в ДТП

Напомним, в декабре в центре Ейска черный «Гелендваген» сбил насмерть 23-летнюю Викторию Лебедеву, которая шла по пешеходному переходу. СМИ сообщали, что за рулем иномарки был местный предприниматель, сын экс-кандидата в мэры Ейска Андрей Горбунов. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Предварительная экспертиза показала, что во время ДТП водитель был под наркотиками. Сначала подозреваемого отправили под домашний арест, однако он попытался сбежать из страны под чужим именем, после чего его взяли под стражу до 19 февраля. В марте дело переквалифицировали — на ч. 3 ст. 264 УК РФ: следствие решило, что в момент ДТП водитель был трезв. После этого Горбунов вернулся под домашний арест.

30 апреля депутат ейского совета Александр Коровайный сообщил в своем телеграм-канале, что подал в администрацию Ейска уведомление о проведении шествия с митингом «за объективное расследование убийства Виктории Лебедевой Андреем Горбуновым». В мэрии отказали, объяснив это тем, что в тексте не хватает сведений об условиях проведения акции. Через три дня Коровайного вызвали в полицию для дачи объяснений по поводу его публикаций о расследовании ДТП, в котором погибла Виктория Лебедева. «Вместо того, чтобы покаяться в содеянном, оплатить похороны девушки, компенсировать хотя бы моральный ущерб родным и извиниться, Андрей Горбунов пытается бороться против публикаций информации о произошедшем», — написал депутат 3 мая в своем телеграм-канале. А 6 мая Коровайный сообщил в фейсбуке, что ему угрожали. Он опубликовал скриншоты с сообщениями из телеграма, в которых некто Артур Загиров писал «Нос суёшь куда не стоит» и «Смотри, родной, как бы самого на переходе пешеходном не сбили» . 7 мая Александр Коровайный рассказал порталу Юга.ру, что никогда не знал человека по имени Артур Загитов. Он также проверил номер телефона в разных сервисах:

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