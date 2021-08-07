На Кубани лучшие фольклористы страны преподают искусство традиционной песни

Крупнейшие в России специалисты по народной песне проводят на Кубани мастер-классы для участников конкурса «Александровская крепость», где разбирают вокальные техники и способы реконструкции народных обрядов

Лучшие фольклористы страны — руководители ансамблей и преподаватели музыкальных вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани и других городов приезжают в Краснодар, чтобы помочь местным исполнителям — участникам конкурса «Александровская крепость» найти «свой» голос и улучшить репертуар. Так, на мастер-классе артиста Ильи Мелещенко слушатели разбирали вокальные техники в исполнении народной песни. Участников семинара учили правильно распеваться и преодолевать психологические зажимы.

На другом семинаре руководитель самарского ансамбля старинной казачьей песни «Вольница» Андрей Давыдов объяснил, как записывать и обрабатывать материал, собранный в этнографических экспедициях. Также он рассказал о «народном» тембре и как сохранить домашнюю атмосферу народной песни, перенося её на сцену.

На Кубани дважды в месяц проходят такие творческие семинары. Первый мастер-класс этого сезона состоялся на территории комплекса «Александровская крепость» в Усть-Лабинске. Его провели профессор Волгоградского государственного института искусств и культуры Ольга Никитенко, художественный руководитель Московского народного хора Дмитрий Морозов и исполнитель народной песни Юрий Щербаков. Они познакомили участников с фольклором разных регионов, продемонстрировали фрагменты традиционных обрядов и рассказали, как выстраивать в песнях многоголосье.