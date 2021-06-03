Его участниками станут исполнители юга РФ, сохраняющие и воссоздающие музыкальные традиции казачества. Заявки можно подать онлайн, победителей определят на фестивале казачьей культуры, который состоится 15–17 октября в Усть-Лабинске.

Конкурс «Александровская крепость» пройдет с 3 июня по 1 сентября 2021 года. Важный критерий оценки конкурсных работ — достоверное воспроизведение подлинного звучания и хореографии казачьих песен и обрядов, записанных в экспедициях по хуторам и станицам южных регионов России. Это единственный на Кубани конкурс подобного направления. Заявки на участие принимаются в форме музыкальных видео на сайте конкурса.

Победителей конкурса определит жюри, а также зрители с помощью онлайн-голосования. Полуфиналисты примут участие в фестивале казачьей культуры в Усть-Лабинске. Программа фестиваля будет включать музыкальные номера, театральные представления, гастрономические и сувенирные ярмарки, выставки, мастер-классы и лекции об истории казачестве.