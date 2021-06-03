Фонд Олега Дерипаски запустил конкурс казачьей песни «Александровская крепость»
Фонд «Вольное Дело» объявил о начале второго конкурса казачьей песни «Александровская крепость»
Его участниками станут исполнители юга РФ, сохраняющие и воссоздающие музыкальные традиции казачества. Заявки можно подать онлайн, победителей определят на фестивале казачьей культуры, который состоится 15–17 октября в Усть-Лабинске.
Конкурс «Александровская крепость» пройдет с 3 июня по 1 сентября 2021 года. Важный критерий оценки конкурсных работ — достоверное воспроизведение подлинного звучания и хореографии казачьих песен и обрядов, записанных в экспедициях по хуторам и станицам южных регионов России. Это единственный на Кубани конкурс подобного направления. Заявки на участие принимаются в форме музыкальных видео на сайте конкурса.
Победителей конкурса определит жюри, а также зрители с помощью онлайн-голосования. Полуфиналисты примут участие в фестивале казачьей культуры в Усть-Лабинске. Программа фестиваля будет включать музыкальные номера, театральные представления, гастрономические и сувенирные ярмарки, выставки, мастер-классы и лекции об истории казачестве.
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Результаты конкурса будут объявлены 16 октября, победители получат денежные призы и ценные подарки. Общий призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей. Конкурс включает номинации для солистов, ансамблей и дуэтов/трио в нескольких возрастных категориях. Жюри оценивает конкурсные работы по ряду параметров, среди которых — исполнительское мастерство конкурсантов, соответствие локальным традициям, артистизм, выразительность и стилистика костюмов.
Параллельно с конкурсом фонд организует для кубанских исполнителей серию мастер-классов по казачьей песне, их проведут специалисты по фольклору. На занятиях ведущие разберут нюансы исполнения аутентичного фольклорного материала — от звучания до манеры подачи. Частью конкурсного сезона станут и концерты по Краснодарскому краю, в том числе концерт лауреатов прошлого года в Усть-Лабинске 26 июня. Фонд «Вольное дело», основанный промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаской, проводит конкурс «Александровская крепость», чтобы сохранить музыкальную культуру казачества и поддержать талантливых исполнителей. Сегодня его фонд — один из крупнейших в РФ из сферы благотворительности, меценатства и волонтерства.
Как сообщали Юга.ру, впервые конкурс прошел в 2020 году и принял более 250 заявок. Больше всех призовых мест заняли участники из Волгоградской области и Краснодарского края. Специальный приз — «Газель NEXT» — получил Краснодарский государственный институт культуры.