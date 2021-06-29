Лауреаты конкурса «Александровская крепость»-2020 выступили в Усть-Лабинске

Победители конкурса традиционной казачьей песни «Александровская крепость»-2020 — лучшие фольклорные ансамбли и солисты южных регионов России — с аншлагом провели концерт в Усть-Лабинске

Жители Краснодарского края вживую услышали традиционные песни южных хуторов и станиц, увидели традиционные костюмы и хореографию. Их бережно собрали в фольклорно-этнографических экспедициях и воссоздали на сцене победители конкурса «Александровская крепость»-2020 — исполнители и фольклорные ансамбли из Краснодарского края, Волгоградской и Самарской областей, Крыма и Астрахани.

Ежегодный конкурс «Александровская крепость» организован фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело». Его цель — сохранить музыкальную культуру казачества и поддержать талантливых исполнителей.

Юрий Щербаков под гармонь исполнил песню времен Великой Отечественной войны, волгоградская участница Валерия Пересветова рассказала былину о Добрыне Никитиче, самарский ансамбль «Вольница» переложил стихотворение Иннокентия Анненского «Среди миров», а краснодарский солист Павел Литвиненко распел на казачий манер «Берестечко» Тараса Шевченко. Сводный хор участников концерта выступил с песней черноморских казаков «В 1791 рокi» и песней «Проезжала конница».

Многие зрители подпевали знакомым с детства песням, а на мастер-классе в комплексе «Александровская крепость» смогли обсудить казачью культуру, профессиональные методики работы с народной песней, тонкости исполнения аутентичного фольклорного материала.

Заявку на участие в следующем конкурсе можно подать в форме музыкального видео на сайте конкурса до 1 сентября 2021 года.

Победителей определят профессиональное жюри и зрительское голосование. Полуфиналисты поучаствуют в фестивале казачьей культуры 15–17 октября в Усть-Лабинске. В программу фестиваля войдут музыкальные номера, театральные представления, гастрономические и сувенирные ярмарки, выставки, мастер-классы и лекции об истории казачества. Лучшие исполнители получат денежные призы и подарки. Общий призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей.

В прошлом году на конкурс «Александровская крепость» поступило примерно 300 заявок, из которых отобрали 170. Тогда большинство призовых мест завоевали студенты Краснодарского государственного института культуры. Молодые фольклористы получили спецприз конкурса — новую «ГАЗель NEXT».