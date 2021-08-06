Директора сочинского санатория отпустили из СИЗО под домашний арест

5 августа стало известно, что директору пансионата «Знание» в Сочи Дмитрию Богданову изменили меру пресечения

Напомним, 28 мая Дмитрия Богданова объявили в федеральный розыск, а спустя два дня задержали в аэропорту по возвращении из Ялты. В отношении Богданова возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями и заключили под стражу. По версии следствия, будучи руководителем ликвидационной комиссии санатория «Знание», Богданов затягивал процесс передачи санатория государству, чтобы извлекать прибыль. Многие коллеги и знакомые предпринимателя выступили в его защиту. Так, например, на Петербургском международном экономическом форуме за смягчение меры пресечения для Богданова высказался Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, писал ТАСС.

5 августа руководитель группы отелей «Русских сезонов» Владимир Масютин написал в своем фейсбуке, что его коллегу отпустили под домашний арест. О смягчении меры пресечения также написала основатель компании «АндерСон» Анастасия Татулова. Она поблагодарила всех, кто помогал и участвовал освобождения Богданова из СИЗО и поздравила адвокатскую команду. «Ничем нельзя объяснить и оправдать пребывание в СИЗО предпринимателей, вместо таких мер, как домашний арест и залог», — написала Татулова. Как рассказал РБК адвокат Богданова Дмитрий Чечерин, Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляцию и перевел директора санатория из СИЗО под домашний арест в Сочи.