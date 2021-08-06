МТС обеспечила 4G-интернетом дорогу от Адлера до Розы Хутор
МТС установила базовые станции 4G на 40-километровой горной дороге
МТС установила новые базовые станции вдоль автомобильной и железной дорог на участке Адлер — Роза Хутор. Быстрый интернет появился у автомобилистов и пассажиров поездов, которые перемещаются между прибрежным и горным кластерами Сочи.
Оператор обеспечил 4G достопримечательности маршрута: форелевое хозяйство, вантовый мост, Казачий брод. Так что поделиться фотографиями из путешествия в соцсетях или мессенджерах получится даже в дороге.
Компания также закрыла белые пятна по пути следования поездов Краснодар — Лазаревское. Во всей прибрежной зоне района протяженностью более 100 км увеличилась скорость 4G-интернета.
Как сообщили в пресс-службе МТС, в этом году мобильным интернетом в Большом Сочи пользуется на 20% больше туристов, чем в прошлом.