МТС обеспечила 4G-интернетом дорогу от Адлера до Розы Хутор

Партнерский Краснодарский край

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МТС установила базовые станции 4G на 40-километровой горной дороге

МТС установила новые базовые станции вдоль автомобильной и железной дорог на участке Адлер — Роза Хутор. Быстрый интернет появился у автомобилистов и пассажиров поездов, которые перемещаются между прибрежным и горным кластерами Сочи.

Оператор обеспечил 4G достопримечательности маршрута: форелевое хозяйство, вантовый мост, Казачий брод. Так что поделиться фотографиями из путешествия в соцсетях или мессенджерах получится даже в дороге.

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Компания также закрыла белые пятна по пути следования поездов Краснодар — Лазаревское. Во всей прибрежной зоне района протяженностью более 100 км увеличилась скорость 4G-интернета.

Как сообщили в пресс-службе МТС, в этом году мобильным интернетом в Большом Сочи пользуется на 20% больше туристов, чем в прошлом.

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