МТС обеспечила 4G-интернетом дорогу от Адлера до Розы Хутор

МТС установила новые базовые станции вдоль автомобильной и железной дорог на участке Адлер — Роза Хутор. Быстрый интернет появился у автомобилистов и пассажиров поездов, которые перемещаются между прибрежным и горным кластерами Сочи.

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