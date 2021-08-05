Жительницу Краснодара признали лучшим в России специалистом по охране труда в строительстве
Людмила Исаева из Краснодара получила звание лучшего в стране специалиста по охране труда в строительстве
Людмила Исаева — инженер по охране труда в краснодарской компании СпецСтройКубань (ССК). Звание лучшего специалиста она получила на всероссийском конкурсе профмастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства.
Первый этап состязания проходил дистанционно, во втором участники соревновались на базе НИУ Московский стройуниверситет и на действующем объекте строительства.
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Итоги подвели 4 августа в Москве. Награду победительнице вручил министр строительства Ирек Файзуллин. В этом году конкурс организовали впервые.
Исаева работает в охране труда более десяти лет. Последние три года — в ССК.
«Людмила Исаева — ответственная, инициативная и требовательная сотрудница. Мы гордимся ее достижениями и поздравляем с победой — безусловно, закономерной и заслуженной», — подчеркнули в пресс-службе ССК.
По сведениям «Единого ресурса застройщиков», ССК занимает 12 место в России и 2 место в Краснодарском крае по объемам строительства. Сейчас компания возводит 979,95 тыс. кв. метров жилья.