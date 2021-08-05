Жительницу Краснодара признали лучшим в России специалистом по охране труда в строительстве

Людмила Исаева из Краснодара получила звание лучшего в стране специалиста по охране труда в строительстве

Людмила Исаева — инженер по охране труда в краснодарской компании СпецСтройКубань (ССК). Звание лучшего специалиста она получила на всероссийском конкурсе профмастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства. Первый этап состязания проходил дистанционно, во втором участники соревновались на базе НИУ Московский стройуниверситет и на действующем объекте строительства.