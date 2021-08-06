На выходных на Кубани пройдут дожди
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 6-8 августа
В Краснодаре 6 августа по данным сервиса «Яндекс.Погода» утром столбик термометра показал 33 ℃. Днем температура воздуха поднимется до 36 ℃. Кроме того, в городе будет высокий индекс ультрафиолета — 8. Напомним, при УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.
На выходных в краевой столице пройдут дожди. 7 августа днем в Краснодаре будет до 29 ℃, 8 августа воздух прогреется до 29 ℃.
Синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозируют в крае сегодня переменную облачность. Днем и вечером в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и гроза. Ветербудет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами будут порывы до 16-18 м/с. Температура воздуха днем 33-38 ℃.
На Черноморском побережье переменная облачность и без осадков. На участке от Джубги до магри ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Днем воздух на побережье прогреется до 31-36 ℃.
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На выходных в крае переменная облачность, местами пройдут кратковременныые дожди, грозы и град. 7 августа воздух прогреется до 27-32 ℃, ночью температура упадет до 21-26 ℃, в восточных предгорьях до 16-21 ℃. 8 августа местами в крае ожидается сильный дождь. Ветер восточной части с переходом на западную 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Днем температура воздуха составит 29-33 ℃.
На Черноморском побережье переменная облачность. 7 августа без существенных осадков, днем столбик термометра покажет 31-36 ℃. 8 августа кратковременный дождь, ветер 6-11 м/с,местами 12-14 м/с. На участске от Анапы до Геленджика при грозе порывы достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха будет 28-33 ℃
Кроме того, метеорологи объявили штормовое предупреждение на 6 и 7 августа. В крае ожидается сильная жара. На участке Анапа — Магри температура достигнет 39 ℃.
Ранее Юга.ру писали, что 7 августа температура достигнет пика — днем обещают 40 ℃. Но уже с 8 августа начнется похолодание и по территории края пройдут дожди, а температура снизится до 28 ℃. А с 8 по 10 августа на Кубани ожидаются грозы и сильный дождь. Местами возможен шквалистый ветер. Также синоптики не исключают вероятность града.