На выходных на Кубани пройдут дожди

В Краснодаре 6 августа по данным сервиса «Яндекс.Погода» утром столбик термометра показал 33 ℃. Днем температура воздуха поднимется до 36 ℃. Кроме того, в городе будет высокий индекс ультрафиолета — 8. Напомним, при УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.

На выходных в краевой столице пройдут дожди. 7 августа днем в Краснодаре будет до 29 ℃, 8 августа воздух прогреется до 29 ℃.

Синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозируют в крае сегодня переменную облачность. Днем и вечером в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и гроза. Ветербудет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами будут порывы до 16-18 м/с. Температура воздуха днем 33-38 ℃.

На Черноморском побережье переменная облачность и без осадков. На участке от Джубги до магри ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Днем воздух на побережье прогреется до 31-36 ℃.