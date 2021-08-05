На Кубани пройдут дожди и температура опустится на 10 градусов
Синоптики представили прогноз погоды на 5-8 августа
Специалисты гидрометцентра прогнозируют усиление жары в ближайшие дни.
Днем и вечером 5 августа местами в крае возможен кратковременный дождь, гроза и порывы ветра 12-14 м/c. Днем температура воздуха составит 36℃, а ночью 20-22℃.
На Черноморском побережье переменная облачность, а на участке Джубга-Магри местами кратковременный дождь и гроза.
7 августа температура достигнет пика — днем обещают 40℃. Но уже с 8 августа начнется похолодание и по территории края пройдут дожди, а температура снизится до 28℃.
С 8 по 10 августа на Кубани ожидаются грозы и сильный дождь. Местами возможен шквалистый ветер. Также синоптики не исключают вероятность града.
При этом с 4 по 6 августа на территории края действует предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминают о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:
— заметив пожар в лесу, немедленно сообщите по телефону телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или 101. Предупредите всех поблизости об опасности;
— если вы оказались рядом с пожаром и нет возможности локализовать огонь, то нужно покинуть опасную зону. При невозможности уйти от пожара следует войти в водоем или лечь на землю, накрывшись мокрой одеждой;
— носите светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Старайтесь находиться в тени. При тепловом ударе выйдите на ветер, в тень или примите душ, медленно выпейте много воды и постарайтесь охладить тело.