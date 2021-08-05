На Кубани пройдут дожди и температура опустится на 10 градусов

Специалисты гидрометцентра прогнозируют усиление жары в ближайшие дни.

Днем и вечером 5 августа местами в крае возможен кратковременный дождь, гроза и порывы ветра 12-14 м/c. Днем температура воздуха составит 36℃, а ночью 20-22℃.

На Черноморском побережье переменная облачность, а на участке Джубга-Магри местами кратковременный дождь и гроза.

7 августа температура достигнет пика — днем обещают 40℃. Но уже с 8 августа начнется похолодание и по территории края пройдут дожди, а температура снизится до 28℃.

С 8 по 10 августа на Кубани ожидаются грозы и сильный дождь. Местами возможен шквалистый ветер. Также синоптики не исключают вероятность града.