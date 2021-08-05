Росимущество обратилось в полицию из-за объявления о продаже участка за 10 млрд в Сочи
5 августа СМИ сообщили, что Росимущество попросило полицию Сочи провести проверку из-за продажи федерального земельного участка за 10 млрд рублей
Напомним, объявление о продаже участка недалеко от горы Ахун в Сочи появилось на сайте «Авито» 27 июля. Землю площадью 190 га хотели продать за 9,9 млрд рублей. 4 августа в пресс-службе мэрии Сочи назвали это объявление фейком.
5 августа «Блокнот Краснодар» со ссылкой на пресс-службу Росимущества написал, что ведомство обратилось в сочинскую полицию по факту продажи земли. Там подчеркнули, что участок в федеральной собственности и не выставлялся на продажу.
«Земельный участок с кадастровым номером 23:49:0303016:83 входит в состав единого землепользования с кадастровым номером 23:49:0000000:56, в отношении которого зарегистрировано право собственности Российской Федерации», — сказали в Росимуществе.
Представитель риелторского агентства, которое продавало землю, сказал журналисту, что по поводу этого участка идут судебные разбирательства. Рассказывать подробности он отказался.
Отметим, что после общественного резонанса объявление с сайта удалили.