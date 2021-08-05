Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 5 августа

Фантастический боевик «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (18+) — продолжение истории о преступниках со сверхспособностями. Условия остаются прежними: они успешно выполняют опасную миссию, им сокращают тюремный срок на десять лет.

Криминальный детектив «Полночь на злаковом поле» (18+) рассказывает о двух сотрудниках ФБР, которые пытаются накрыть сеть торговцев людьми. Неожиданно выясняется, что их дело пересекается с продолжительным безрезультатным расследованием серийных убийств молодых женщин. Главные роли исполнили Брюс Уиллис и Меган Фокс.

Хоррор «Заклинание Джинна» (16+) — о мальчике Дилане, который после смерти матери переезжает с отцом в новый дом. Там он находит книгу заклинаний и вызывает существо, которое обещает исполнить его заветное желание.

Фантастическая мелодрама «Я создан для тебя» (16+) рассказывает об отношениях Альмы и робота Тома, запрограммированного угадывать и исполнять любые желания своей владелицы.

Китайский анимационный боевик «Мулан. Новая легенда» (12+) повествует о женщине, владеющей искусством кунг-фу и желающей сражаться за родину. Не имея права вступать в ряды армии, она идет на хитрость и занимает в строю место отца.

Мультфильм «Тайна парка развлечений» (6+) — продолжение приключений медведей. На этот раз они приезжают в загадочное место с аттракционами.

Кроме того, в кинотеатрах можно посмотреть отреставрированную версию криминальной драмы Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» 1960 года.