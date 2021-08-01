В Краснодаре в кино покажут криминальную драму «На последнем дыхании» 1960 года
На экраны кинотеатра в Краснодаре 5 августа выходит отреставрированная версия криминальной драмы Жан-Люка Годара «На последнем дыхании»
Лента стала режиссерским дебютом Годара и снискала большой успех как у зрителей, так и у критиков. Ее отличает смелый визуальный стиль, включающий в себя ручную съемку и рваный монтаж, а также иллюзию на нуар.
Молодой преступник Мишель Пуаккар копирует повадки экранных героев американского актера Хамфри Богарта. Однажды он угоняет автомобиль и убивает преследовавшего его полицейского. Мишель отправляется к своей любовнице Патриции, и вместе они воруют машины, чтобы заработать деньги и сбежать в Италию.
Главную роль в фильме исполнил звезда французского кино Жан-Поль Бельмондо. Экранную пару ему составила Джин Сиберг.
Демонстрация приурочена к 60-летию картины, которая в 2020 году отметила юбилей. Все сеансы пройдут на французском языке с русскими субтитрами. Билеты на фильм «На последнем дыхании» уже в продаже.