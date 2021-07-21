На Кубани запретили ходить в лес из-за пожаров. Нарушителей будут штрафовать

Краснодарский край

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Запрет о посещении лесов в Краснодарском крае будет действовать до 6 августа

Напомним, с 15 июля в Краснодарском крае действует предупреждение о высокой пожароопасности. Синоптики отметили, что до 23 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. 

20 июля оперативный штаб региона сообщил о запрете посещения лесов в регионе до 6 августа из-за риска пожаров. Также запрещено разведение костров и сжигание мусора.

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За нарушение грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (Нарушение правил пожарной безопасности в лесах) и штраф. Для физических лиц — от 1,5 до 3 тыс. рублей; для должностных — от 10 до 20 тыс. рублей и для юридических от 50 до 200 тыс. рублей. 

На лесных дорогах установят шлагбаумы, а на въездах введут контрольно-пропускные пункты. Краевой лесопожарный центр установит объявления о введении специального режима, а для мониторинга лесопожарной обстановки будут использовать беспилотники. 

Подробную информацию можно узнать по телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

МЧС Пожароопасность Пожары

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