По Краснодару будет ходить трамвай с символикой ФК «Краснодар»

Фанаты футбольного клуба «Краснодар» рассказали, что 3 августа закончили работу над зелено-черным трамваем

О завершении работ над трамваем с символикой клуба группа болельщиков ФК «Краснодар» сообщила в своем инстаграме. Трамвай перекрасили в зелено-черные цвета и изобразили быка. Также на корпусе сделали надпись «Наш город. Наша команда».

Фанаты поблагодарили краснодарского художника Дмитрия Петренко и всех, кто принимал участие в проекте.