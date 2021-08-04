По Краснодару будет ходить трамвай с символикой ФК «Краснодар»
Фанаты футбольного клуба «Краснодар» рассказали, что 3 августа закончили работу над зелено-черным трамваем
О завершении работ над трамваем с символикой клуба группа болельщиков ФК «Краснодар» сообщила в своем инстаграме. Трамвай перекрасили в зелено-черные цвета и изобразили быка. Также на корпусе сделали надпись «Наш город. Наша команда».
Фанаты поблагодарили краснодарского художника Дмитрия Петренко и всех, кто принимал участие в проекте.
Трамвай выйдет на линию в ближайшее время, сообщили болельщики.
Напомним, в мае состоялась премьера документального фильма по ФК «Краснодар». В том же месяце стартовали продажи книги, в фотографиях рассказывающей историю клуба.
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