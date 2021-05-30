ФК «Краснодар» выпустил фотокнигу о себе

458-страничный фолиант называется «Краснодар. Фотоальбом. Первое издание».

«Год назад мы устраивали в парке фотовыставку о жизни нашего клуба», — рассказал коммерческий директор ФК «Краснодар» Арам Фундукян на презентации книги. — «В ходе её подготовки мы поняли, что классных фотографий у нас гораздо больше любого разумного выставочного лимита. И тогда Сергей Николаевич [Галицкий] предложил выпустить это всё в виде фотокниги».

Помимо подробного репортажа о значимых событиях на протяжении практически всей истории ФК «Краснодар», в подготовленной агентством Ruport книге большие главы посвящены «фотопрогулкам» по клубному стадиону, прилегающему парку и еще некоторым местам, которые не менее живописны, но куда так просто не попасть: спортивной академии и тренировочной базе в поселке Читук. Архитектуру снимал Илья Иванов, виды с квадрокоптера — Александр Соловьёв, а всё остальное — Андрей Шрамко, штатный фотограф футбольного клуба.

«По итогам одного футбольного матча у меня получается в среднем около 2000 снимков», — сказал Андрей Шрамко порталу Юга.ру. — «Из них я отбираю для клубного фотоотчета примерно 100 штук. А для книги пришлось внимательно перебрать все фотоотчеты за десять с небольшим сезонов — по моим ощущениям, именно подбор материала и занял большую часть работы над этим проектом».

Выбрать свой самый любимый кадр среди тех, что вошли в книгу, Андрей затруднился. Зато сразу назвал футболиста, который лучше всех получается в кадре:

«Реми Кабелла — «топ» в плане работы на камеру. Это, на мой взгляд, важная черта настоящего футбольного профессионала. После того как Кабелла забивает гол, он максимально нацелен на то, чтобы дать картинку, что называется, для обложки. Фотографов за воротами обычно много: из федеральных изданий, международных агентств — но Реми всегда ищет именно меня и работает мне на камеру. Это, конечно, очень приятно».