В поселке Ахтарском построят офис врача

В Приморско-Ахтарском районе продолжают создавать медицинскую инфраструктуру: жителям Ахтарского больше не придется ездить 15 км до больницы

Сейчас 3 тыс. жителей вынуждены приезжать на прием в центральную районную больницу за 15 км от поселка.

В поселке Ахтарском строят офис врача общей практики — современное здание, где жители будут получать квалифицированную медицинскую помощь.

«Наша задача — создать инфраструктуру для жизни и здоровья людей в каждом поселении», — подчеркнул глава муниципалитета Максим Бондаренко.

В Приморско-Ахтарском районе реализуют нацпроекты, чтобы сделать первую помощь доступнее и повысить качество медуслуг. Офис в Ахтарском появится благодаря краевой программе «Развитие здравоохранения» при поддержке министерства здравоохранения Краснодарского края. На реализацию проекта выделили 22 млн 400 тыс. рублей.

Подобные учреждения уже открыли в станице Ольгинской и в отдаленном микрорайоне Приморско-Ахтарска. А в хуторе Новонекрасовском заработал новый фельдшерско-акушерский пункт.