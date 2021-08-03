Что делать, если потерялся ребенок? Инструкция для родителей

Портал Юга.ру публикует памятку для родителей, подготовленную поисковым отрядом «ЛизаАлерт», о том, что делать, если ребенок потерялся и как этого избежать

2 августа поисковой отряд «ЛизаАлерт» опубликовал в своем инстаграме летнюю инструкцию для родителей об опасностях в городе и на природе. Добровольцы рассказали, что нужно делать в каждой ситуации. Что делать, если ребенок потерялся в городе? Нужно заранее проговорить с ним порядок действий на такой случай: оставаться на месте, не уезжать или уходить далеко и не идти с посторонними и чужими людьми. За помощью стоит обращаться ко взрослым с детьми и полицейским.

Во время прогулок нужно научить ребенка оглядываться и проверять, где находятся взрослые ; останавливаться и ждать их при необходимости. Перед прогулкой одевать ребенка в яркую одежду — так его будет проще найти в толпе и на записях видеокамер. Также фотографируйте ребенка перед походом на мероприятия. Ребенок должен знать наизусть номера телефонов родителей, бабушек и дедушек. У него должны быть заряженные часы с GPS-трекером или мобильный телефон. Еще лучше — подключить к мобильному телефону возможность отслеживания.

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Если ребенок потерялся, необходимо сразу же оповестить полицию , опросить прохожих, охранников, запросить записи с камер. Чем быстрее начнется поиск, тем скорее ребенок найдется.

Что может случиться с ребенком за городом? Волонтеры пришли к выводу, что одна из самых больших загородных опасностей для детей — уличный туалет . Часто дети не умеют им пользоваться, могут провалиться и погибнуть. Нужно заранее рассказать ребенку, как использовать такой туалет. Колодцы — еще одно опасное место. Запретите ребенку подходить к ним и расскажите, как они устроены. Проследите, чтобы колодец был надежно закрыт, когда его не используют.

Объясните для детей опасность и старых заброшенных зданий, шахт, пещер, свалок, зернохранилищ, открытых люков, трансформаторных будок. Также расскажите детям, что без взрослых нельзя близко подходить к водоемам: рекам, озерам, прудам и морю. Лучше всего научить ребенка плавать.

Что делать, если ребенок потерялся в лесу? Не отпускайте ребенка в лес одного или с пожилыми людьми, особенно если у них есть заболевания. Для походов в лес лучше выбирать непромокаемую одежду ярких тонов, непромокаемую походную обувь, брать с собой ножи, спички, свисток, полностью заряженный мобильный телефон, воду, еду, таблетки, влажные салфетки, соляные грелки.