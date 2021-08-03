Что делать, если потерялся ребенок? Инструкция для родителей
Портал Юга.ру публикует памятку для родителей, подготовленную поисковым отрядом «ЛизаАлерт», о том, что делать, если ребенок потерялся и как этого избежать
2 августа поисковой отряд «ЛизаАлерт» опубликовал в своем инстаграме летнюю инструкцию для родителей об опасностях в городе и на природе. Добровольцы рассказали, что нужно делать в каждой ситуации.
Что делать, если ребенок потерялся в городе? Нужно заранее проговорить с ним порядок действий на такой случай: оставаться на месте, не уезжать или уходить далеко и не идти с посторонними и чужими людьми. За помощью стоит обращаться ко взрослым с детьми и полицейским.
Во время прогулок нужно научить ребенка оглядываться и проверять, где находятся взрослые; останавливаться и ждать их при необходимости.
Перед прогулкой одевать ребенка в яркую одежду — так его будет проще найти в толпе и на записях видеокамер. Также фотографируйте ребенка перед походом на мероприятия.
Ребенок должен знать наизусть номера телефонов родителей, бабушек и дедушек. У него должны быть заряженные часы с GPS-трекером или мобильный телефон. Еще лучше — подключить к мобильному телефону возможность отслеживания.
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Если ребенок потерялся, необходимо сразу же оповестить полицию, опросить прохожих, охранников, запросить записи с камер. Чем быстрее начнется поиск, тем скорее ребенок найдется.
Что может случиться с ребенком за городом? Волонтеры пришли к выводу, что одна из самых больших загородных опасностей для детей — уличный туалет. Часто дети не умеют им пользоваться, могут провалиться и погибнуть. Нужно заранее рассказать ребенку, как использовать такой туалет.
Колодцы — еще одно опасное место. Запретите ребенку подходить к ним и расскажите, как они устроены. Проследите, чтобы колодец был надежно закрыт, когда его не используют.
Объясните для детей опасность и старых заброшенных зданий, шахт, пещер, свалок, зернохранилищ, открытых люков, трансформаторных будок.
Также расскажите детям, что без взрослых нельзя близко подходить к водоемам: рекам, озерам, прудам и морю. Лучше всего научить ребенка плавать.
Что делать, если ребенок потерялся в лесу? Не отпускайте ребенка в лес одного или с пожилыми людьми, особенно если у них есть заболевания. Для походов в лес лучше выбирать непромокаемую одежду ярких тонов, непромокаемую походную обувь, брать с собой ножи, спички, свисток, полностью заряженный мобильный телефон, воду, еду, таблетки, влажные салфетки, соляные грелки.
Если ребенок потерялся в лесу, то ему также нужно оставаться на месте и ждать помощи. С собой у него должны быть: полностью заряженный телефон, вода, шоколадка и свисток.
Объясните ему, что если он заблудился, нужно позвонить родителям или в 112. Детям следует беречь заряд батареи на телефоне и растягивать еду и воду. Нельзя залезать на деревья, спать ночью, есть грибы, ягоды, пить воду из водоемов. Нужно отзываться на чужие голоса, кричать в ответ и шуметь.
У поискового отряда «ЛизаАлерт» действует бесплатная горячая линия по телефону: 8 (800) 700-54-52.