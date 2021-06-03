В Краснодарском крае пропали 57 детей в 2020 году

Эксперты проанализировали статистику МВД, чтобы выяснить, в каких регионах России чаще всего пропадали дети в 2020 году

Эксперты платформы «Если быть точным» проанализировали данные МВД по пропавшим без вести. В 2019 году пропал 941 ребенок, а в 2020‑м — 769. Из них почти 28% — дети до 14 лет. В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» объяснили, что в 2020 году на статистику могли благоприятно повлиять карантинные меры.

В «Лиза Алерт» отметили, что в пандемию заявки на поиск детей снизились на 15–20%. Но после отмены самоизоляции показатели вернулись на прежний уровень.

Издание «Такие дела» подготовило интерактивную карту по количеству пропавших детей в каждом регионе РФ в 2020 году. Так, в Краснодарском крае объявляли в розыск 57 человек. В Ставропольском крае — 19, в Дагестане — 14, в Чечне — 8, в Ростовской области — 7, в Карачаево-Черкесии — 3, в Северной Осетии — 2, в Адыгее — 1, в Кабардино-Балкарии — 0.