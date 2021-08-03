В Апшеронском районе ребенок закрылся в пристройке и погиб в пожаре

Краснодарский край

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3 августа СК сообщил о гибели шестилетнего мальчика в огне в станице Черниговской

Трагедия произошла днем 29 июля, но стало известно о ней только 3 августа. 

По данным следователей, в станице Черниговской дети играли на территории дома на улице Рабочей. Шестилетний мальчик зашел в хозяйственную пристройку и закрылся изнутри. После этого внутри начался пожар. 

Дети рассказали о случившемся матери мальчика, она вызвала пожарных. В пресс-службе ГУ МЧС России по краю уточнили, что сигнал поступил в 15:10. Спасатели прибыли на место через 20 минут и установили, что огонь охватил 25 кв. метров хозпостройки. 

В 15:50 пожар потушили и обнаружили тело ребенка.

Следователи выясняют причины пожара и обстоятельства гибели мальчика. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.

Напомним, в марте во время пожара в жилом доме в Сочи погибли ребенок и его отец. 

Апшеронский район Дети МЧС Пожары смерть

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