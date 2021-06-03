«Ростелеком» и «Яндекс» договорились развивать облачные сервисы для бизнеса и госсектора
«Ростелеком» и «Яндекс» объявили о развитии и продвижении облачных сервисов и услуг
Партнерство предполагает совместное развитие и внедрение решений с использованием облачной платформы Yandex.Cloud и сервисов «Ростелекома» для клиентов в корпоративном и государственном сегментах. Все сервисы будут соответствовать повышенным требованиям безопасности, предъявляемым к таким информационным системам.
Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко и управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян.
Игры в облаках:
«В новой стратегии «Ростелеком» делает ставку на развитие современных цифровых сервисов вместе с сильнейшими игроками рынка. «Яндекс» обладает уникальными компетенциями в разработке софта и сервисов. Объединение усилий позволит нам разработать актуальные решения, которые помогут органам власти и бизнесу в цифровизации своих процессов. Уверен, от нашего сотрудничества выиграют все — прежде всего потребители новых сервисов и услуг», — сказал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.
«Яндекс» запустил платформу Yandex.Cloud в 2018 году — за три года к ней подключились почти 10 тыс. компаний. Только за последний год объем потребления сервисов крупным бизнесом вырос в пять раз.