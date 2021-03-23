ВТБ и «Ростелеком» представили «Платформу больших данных»

«Перед нашим проектом стоит амбициозная задача — к 2025 году лидировать в области сервисов на основе Big Data. По оценкам экспертов, в 2025 году объем целевого для компании рынка в России составит 34 млрд рублей. «Платформа больших данных» планирует занять более 10% этого рынка. При этом по ряду сегментов наша доля будет значительно выше: например, в дистанционной оценке имущества мы рассчитываем занять более 40%», — заявил глава совета директоров «Платформы больших данных», заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Мы делаем ставку на синергию за счет объединения больших данных «Ростелекома» и ВТБ. Технические решения платформы на основе машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют рассчитывать на скорый вывод на рынок различных востребованных продуктов. Данный подход показал высокую эффективность у зарубежных коллег, и мы рассчитываем повторить успех. Мы планируем активно развивать партнерское направление, предусматривающее использование наших продуктов, платформ и инфраструктуры другими организациями по сервисной модели», — рассказал член совета директоров «Платформы больших данных», вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

Создатели «Платформы больших данных» видят ее целевыми продуктами платформы обмена Big Data, сервисы для дистанционной оценки имущества, новые сервисы для прогноза спроса и доступа к облачной Big Data-инфраструктуре, Big Data-проекты в области скоринга физ- и юрлиц, рекламного программатика, геоаналитики, персонализации предложений и лидогенерации.