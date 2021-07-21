В Краснодаре доставщик пиццы плюнул в инспектора ДПС. На него завели два административных дела

20 июля в Краснодаре курьер на мопеде проехал на красный свет и плюнул в инспектора ДПС. Теперь его ищет полиция

Видео инцидента появилось в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» 20 июля. На нем курьер на мопеде проезжает на красный свет, за что инспектор ДПС бьет его по шлему. В ответ водитель плюет в полицейского.

21 июля в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что проводится проверка по факту происшествия.

В отношении водителя мопеда возбудили два административных расследования по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора) и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства).

Полицейские устанавливают личность курьера. Также во время проверки оценят действия сотрудника ДПС.