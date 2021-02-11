В 2020 году Туапсинский порт потратил на соцпрограммы 37 млн рублей
В 2020 году АО «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП) направило на социальные программы более 37 млн рублей
Компания сохранила объем инвестиций на уровне прошлого года. Значительная часть социальных выплат ТМТП приходится на поддержку ветеранов порта и пенсионеров. Более 3 млн рублей порт потратил на добровольные обязательства по дополнительным негосударственным пенсиям для сотрудников. Более 8,5 млн рублей выделено Совету ветеранов порта и Туапсинскому судоремонтному заводу на материальную помощь и выплаты к праздникам и юбилеям.
В 2020 году на путевки в санатории Черноморского побережья, летний детский отдых в ЛОК «Белая Русь» было направлено более 4 млн рублей, а на оказание различных видов материальной помощи — порядка 700 тыс. рублей. На культурно-массовые и спортивные мероприятия — более 900 тыс. На детские новогодние подарки — 1 млн рублей.
Более 12 млн рублей ТМТП выделил на добровольное медицинское страхование своих сотрудников. Еще порядка 5 млн составили расходы по ДМС для пенсионеров порта и детей сотрудников.
В 2020 году 1,2 млн рублей ушло на дополнительную ежемесячную помощь многодетным семьям, одиноким матерям и сотрудницам порта в отпуске по уходу за детьми.
На развитие спорта и физической культуры Туапсинский порт потратил 1,8 млн рублей. В пресс-службе компании подчеркнули активную поддержку сотрудников и их детей в участии в краевых и городских спортивных соревнованиях. Команды порта по футболу и волейболу успешно выступают в региональных и отраслевых спортивных турнирах. Кроме того порт компенсирует сотрудникам оплату занятий в тренажерных залах и фитнес-клубах. В 2020 году этой льготой воспользовался каждый десятый сотрудник порта.