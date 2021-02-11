В 2020 году Туапсинский порт потратил на соцпрограммы 37 млн рублей

В 2020 году АО «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП) направило на социальные программы более 37 млн рублей

Компания сохранила объем инвестиций на уровне прошлого года. Значительная часть социальных выплат ТМТП приходится на поддержку ветеранов порта и пенсионеров. Более 3 млн рублей порт потратил на добровольные обязательства по дополнительным негосударственным пенсиям для сотрудников. Более 8,5 млн рублей выделено Совету ветеранов порта и Туапсинскому судоремонтному заводу на материальную помощь и выплаты к праздникам и юбилеям. В 2020 году на путевки в санатории Черноморского побережья, летний детский отдых в ЛОК «Белая Русь» было направлено более 4 млн рублей, а на оказание различных видов материальной помощи — порядка 700 тыс. рублей. На культурно-массовые и спортивные мероприятия — более 900 тыс. На детские новогодние подарки — 1 млн рублей.