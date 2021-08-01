В августе Сочи посетят около 900 тыс. туристов

Краснодарский край

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По прогнозам мэра Сочи Алексея Копайгородского, в августе курорт посетят 900 тыс. туристов

Об этом он написал в своем телеграм-канале. Глава городской администрации отметил, что всего в августе будут работать свыше 2,8 тыс. средств размещения общей емкостью порядка 200 тыс. мест.

«В последнюю неделю июля доля гостей, заселяющихся с сертификатом о вакцинации либо со справкой о получении первого компонента, составила порядка 40%. По нашему прогнозу для обеспечения вакциной туристов потребуется 50 тысяч доз. Министерство здравоохранения Краснодарского края подтвердило готовность обеспечить своевременную поставку вакцины в город», — написал Копайгородский.

По его словам, руководители средств размещения относятся с пониманием и ответственностью к принимаемым мерам по обеспечению безопасности. Многие санатории и отели готовы организовать трансфер в ближайший пункт вакцинации или проведение вакцинации на своей территории. Соответствующие документы уже подали 11 учреждений. Первый такой пункт вакцинации открылся в «Жемчужине» 31 июля.

Как писали Юга.ру, в гостиницах и санаториях Краснодарского края с 1 августа начали действовать новые правила при заселении. Теперь будут требовать справку о перенесенном заболевании в последние полгода, сертификат о вакцинации, справку о получении первого компонента вакцины или документ о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. При этом вакцинироваться можно прямо на отдыхе в течение трех дней после заселения. В Сочи сейчас стабильно работают 32 пункта вакцинации. По словам Копайгородского, в городе прививку от коронавируса получили более 140 тысяч человек.

Курорты и туризм Сочи

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