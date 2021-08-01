На Кубани вступили в силу новые правила заселения в отели

Теперь в соответствии с постановлением губернатора Вениамина Кондратьева будут требовать справку о перенесенном заболевании в последние полгода, сертификат о вакцинации, справку о получении первого компонента вакцины или документ о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. При этом вакцинироваться можно прямо на отдыхе в течение трех дней после заселения.

Детям до 14 лет все перечисленное не требуется, а вот подросткам от 15 до 18 лет необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или медицинский документ о перенесенном заболевании.

Напомним, режим повышенной готовности сохраняется в Краснодарском крае до 1 октября. Согласно ему, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить маски. Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции, а предприниматели и организации должны обеспечивать средствами индивидуальной защиты работников заведений и посетителей.