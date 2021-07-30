Роскомнадзор закупит четыре автомобиля, которые оборудуют системой для поиска запрещенной информации. Одну машину направят в ЮФО

30 июля стало известно, что Роскомнадзор потратит 57 млн рублей на мобильные комплексы для сканирования сетей Wi-Fi

Российские СМИ обнаружили, что ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ведомство Роскомнадзора, занимающееся реализацией закона об изоляции рунета) 29 июля разместил тендер на закупку четырех мобильных комплексов мониторинга сетей связи. С их помощью будут сканировать публичные Wi-Fi сети и искать в них запрещенные ресурсы, внесенные в реестр РКН.

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Согласно закупочной информации, ведомство купит четыре машины Renault Duster или аналогичные автомобили. Их оборудуют мобильными комплексами мониторинга сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа.

Также комплексы смогут пеленговать обнаруженные сигналы, фиксировать состояние электромагнитной обстановки и выявлять источники радиоизлучений.

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Автомобили направят в филиалы «ГРЧЦ» в Северо-Западном, Приволжском, Южном и Уральском федеральных округах. Использовать системы рассчитывают не менее 10 лет.