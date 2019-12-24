В России прошли первые учения по суверенному рунету
В Минкомсвязи назвали успешными первые испытания по устойчивости функционирования интернета к внешним воздействиям, которые прошли в России 23 декабря
Тесты прошли в Москве, Ростове, Владимире и ряде других городов России. В ходе учений было проработано несколько сценариев, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Соколов. Сначала исследовали безопасность абонентов сотовой связи, возможность перехвата их трафика и обнаружения их места нахождения. Затем изучались уязвимости «умных» устройств, которые используются в том числе в сетях энергетических, финансовых, транспортных и других компаний.
В исследованиях принимали участие Министерство коммуникации и связи, Роскомнадзор, МЧС и различные силовые ведомства. Приглашение для участия в учениях отправляли также «Ростелекому», «Т2 РТК Холдингу» (бренд Tele2), МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» (бренд «Билайн») и еще нескольким компаниям
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил вечером 23 декабря Соколов изданию РБК.
Между тем, «Ведомости» сообщили, что как минимум часть учений проводились не 23 декабря, а 16 и 17 декабря. Идание уточнило, что в них участвовали четыре чедеральных оператора связи, которые отработали 18 сценариев атак. В 12 из них, проходящих через протокол, соединяющий абонентов сетей по всему миру, злоумышленникам удалось успешно осуществить 62,5% атак. В оставшихся 6 случаях, связанных с одним из основных протоколов в сетях 4G, успешными оказались 50% атак.
Ранее правительство публиковало постановление, в котором говорилось, что учения по обеспечению безопасного интернета будут проходить не менее раза в год. В Минкомсвязи сообщали, что обычные пользователи не должны заметить каких-либо изменений в это время.
Закон о суверенной части российского сегмента интернета начал действовать 1 ноября. Он предполагает создание в России национальной системы маршрутизации интернет-трафика, которая обеспечит централизованную работу рунета в случае сбоев или внешнего воздействия. Это означает, что во время появления угроз технические средства, через которые провайдеры будут направлять трафик, смогут блокировать любые ресурсы. Контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика должен Роскомнадзор.
Журналист и соавтор книги «Битва за рунет» Ирина Бороган объясняла в интервью порталу Юга.ру, что «смысл [закона] в том, что рассматриваются все технические возможности, чтобы на час Х можно было отрубить российский интернет от мирового». Однако, по ее словам, это пока что технически невозможно.
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