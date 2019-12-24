В России прошли первые учения по суверенному рунету

В Минкомсвязи назвали успешными первые испытания по устойчивости функционирования интернета к внешним воздействиям, которые прошли в России 23 декабря

Тесты прошли в Москве, Ростове, Владимире и ряде других городов России. В ходе учений было проработано несколько сценариев, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Соколов. Сначала исследовали безопасность абонентов сотовой связи, возможность перехвата их трафика и обнаружения их места нахождения. Затем изучались уязвимости «умных» устройств, которые используются в том числе в сетях энергетических, финансовых, транспортных и других компаний.

В исследованиях принимали участие Министерство коммуникации и связи, Роскомнадзор, МЧС и различные силовые ведомства. Приглашение для участия в учениях отправляли также «Ростелекому», «Т2 РТК Холдингу» (бренд Tele2), МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» (бренд «Билайн») и еще нескольким компаниям

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил вечером 23 декабря Соколов изданию РБК.

Между тем, «Ведомости» сообщили, что как минимум часть учений проводились не 23 декабря, а 16 и 17 декабря. Идание уточнило, что в них участвовали четыре чедеральных оператора связи, которые отработали 18 сценариев атак. В 12 из них, проходящих через протокол, соединяющий абонентов сетей по всему миру, злоумышленникам удалось успешно осуществить 62,5% атак. В оставшихся 6 случаях, связанных с одним из основных протоколов в сетях 4G, успешными оказались 50% атак.