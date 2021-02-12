Полиция Кубани рассказала о слежке за лицами людей во время митингов. Но не всё

Напомним, во время несогласованных мероприятий 23 и 31 января в Краснодаре журналисты портала Юга.ру заметили на пересечении улиц Красной и Гимназической служебную машину МВД, которая была оборудована вышкой для двух панорамных камер на 360°. Позже стало известно, что в России на акциях протестов полиция использовала систему распознавания лиц. Редакция направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в котором попросила разъяснить:

В пресс-службе МВД не ответили, действительно ли во время несанкционированной акции использовали автомобиль с камерами. Также редакция не получила ответ на вопрос, попадают ли фотографии людей в базы полиции. Ведомство сослалось на ФЗ №3 «О полиции», в котором рассказывается о возможности использования технических средств в общественных местах. В частности, при ответе на запрос МВД использовало следующие нормы права:

Полиция использует технические средства, включая средства аудио-, фото- и видеофиксации, при документировании обстоятельств совершения преступлений, административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в том числе в общественных местах, а также для фиксирования действий сотрудников полиции, выполняющих возложенные на них обязанности. (ч. 3 ст. 11 ФЗ «О полиции»).

Полиция имеет право производить регистрацию, фотографирование, аудио-, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, заключенных под стражу, обвиняемых в совершении преступления, подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста, иных задержанных лиц, если в течение установленного срока задержания достоверно установить их личность не представилось возможным, а также других лиц в соответствии с федеральным законом; (п. 19 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»).