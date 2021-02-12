Полиция Кубани рассказала о слежке за лицами людей во время митингов. Но не всё
Полиция Кубани ответила порталу Юга.ру на запрос об использовании системы распознавания лиц на несогласованных митингах
Напомним, во время несогласованных мероприятий 23 и 31 января в Краснодаре журналисты портала Юга.ру заметили на пересечении улиц Красной и Гимназической служебную машину МВД, которая была оборудована вышкой для двух панорамных камер на 360°. Позже стало известно, что в России на акциях протестов полиция использовала систему распознавания лиц. Редакция направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в котором попросила разъяснить:
- Для каких целей сотрудники полиции в Краснодаре использовали служебный автомобиль с камерами?
- Куда попадают снятые кадры? Сколько времени хранятся данные с камер?
- Попадают ли фотографии людей после этого в базы полиции?
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В пресс-службе МВД не ответили, действительно ли во время несанкционированной акции использовали автомобиль с камерами. Также редакция не получила ответ на вопрос, попадают ли фотографии людей в базы полиции. Ведомство сослалось на ФЗ №3 «О полиции», в котором рассказывается о возможности использования технических средств в общественных местах. В частности, при ответе на запрос МВД использовало следующие нормы права:
Полиция использует технические средства, включая средства аудио-, фото- и видеофиксации, при документировании обстоятельств совершения преступлений, административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в том числе в общественных местах, а также для фиксирования действий сотрудников полиции, выполняющих возложенные на них обязанности. (ч. 3 ст. 11 ФЗ «О полиции»).
Полиция имеет право производить регистрацию, фотографирование, аудио-, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, заключенных под стражу, обвиняемых в совершении преступления, подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста, иных задержанных лиц, если в течение установленного срока задержания достоверно установить их личность не представилось возможным, а также других лиц в соответствии с федеральным законом; (п. 19 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»).
Последней статьей, которую использовали в МВД при ответе на запрос портала Юга.ру, стала ст. 17 ФЗ «О полиции». Однако ведомство почему-то указало только, что «полиция имеет право обрабатывать данные о гражданах, необходимые для выполнения возложенных на нее обязанностей, с последующим внесением полученной информации в банки данных о гражданах» (ч. 1 ст. 17 ФЗ №3). Далее в пресс-службе сразу сослались на ч. 4 и ч. 5 закона, в которых сказано, что МВД «обеспечивает защиту информации, содержащейся в банках данных, от неправомерного и случайного доступа, уничтожения, копирования, распространения и иных неправомерных действий».
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Заметим, что ведомство не сослалось на ч. 3 ст. 17 ФЗ «О полиции», в которой четко регламентирована информация, которая подлежит внесению в банки данных. Так, в базы попадают данные о подозреваемых, обвиняемых, осужденных, объявленных в розыск, пропавших без вести и других. Всего в статье есть 45 пунктов, где перечислены лица, попадающие в полицейские базы.
Отметим, что ни в одной из статей, на которые сослались в пресс-службе МВД, не говорится о праве полиции вносить лица участников митинга в базы данных. Также закон не регламентирует, сколько времени хранятся данные с камер. Другого ответа, кроме трех статей из ФЗ «О полиции», ведомство редакции не предоставило.