Директора заповедника «Утриш» Кондратьева будут судить за халатность и мошенничество. Его сын тоже на скамье подсудимых

30 июля в Анапский суд передали дело директора заповедника «Утриш». Его обвинили в халатности и мошенничестве, что стало причиной крупного пожара

Напомним, 24 августа 2020 года между поселками Большой и Малый Утриш начался пожар. Огонь перекинулся на заповедник «Утриш», сгорело 126 га леса. Ущерб от пожара превысил 980 млн рублей.

Губернатор Кондратьев обвинил в случившемся туристов, которые небрежно обращались с огнем. Это подтвердил и акт осмотра пострадавшей территории. Сразу после пожара возбудили уголовное дело за уничтожение лесных насаждений. Полиция искала виновных.

Осенью уголовное дело возбудили против 56-летнего директора заповедника «Утриш» Олега Кондратьева. Следователи установили, что в период высокой пожароопасности он халатно отнесся к своим обязанностям — в заповеднике нарушались правила пожарной безопасности, не был обеспечен режим посещения. Когда возник пожар, Кондратьев не принял должные меры, чтобы купировать очаги возгорания, и допустил широкое распространение огня. 30 июля 2021 года пресс-службы прокуратуры и следственного комитета Краснодарского края сообщили, что расследование уголовного дела завершилось. Его передали на рассмотрение в Анапский городской суд.

При этом выяснилось, что судить будут не только директора «Утриша», но и его 37-летнего сына. Следствие установило, что с сентября 2018 года и до августа 2020-го в заповеднике на должности госинспектора по охране окружающей среды числился сын Кондратьева. Мужчина получал зарплату (всего за это время ему выплатили свыше 190 тыс. рублей), но фактически не работал.

Также директора заповедника обвинили в том, что с марта 2020 года и до момента пожара госинспекторы по его распоряжению занимались продажей билетов за проход на территорию, а не охраной и патрулированием. В итоге на «Утрише» наблюдалось массовое скопление туристов при повышенной пожароопасности, а за правилами пожарной безопасности никто не следил, что и привело к возгоранию.