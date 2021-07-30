В Краснодаре психбольницу переоборудуют в ковид-госпиталь

Накануне издание «Эксперт Юг» сообщило, что в Краснодаре под инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом переоборудуют психиатрическую больницу № 7. Учреждение рассчитано на 1 тыс. 25 мест и находится в поселке Российский на улице 16-й Полевой Участок, 11.

Информацию о том, что в больнице откроют ковидный госпиталь, 30 июля порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе краевого минздрава и в самой лечебнице, однако подробности не уточнили.

В больнице не рассказали, на какое количество коек будет рассчитан госпиталь, когда его откроют и что станет с пациентами, ссылаясь на то, что не имеют право разглашать подобные сведения.