В Краснодаре психбольницу переоборудуют в ковид-госпиталь
30 июля портал Юга.ру узнал, что в психиатрической больнице № 7 Краснодара откроют ковидный госпиталь
Накануне издание «Эксперт Юг» сообщило, что в Краснодаре под инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом переоборудуют психиатрическую больницу № 7. Учреждение рассчитано на 1 тыс. 25 мест и находится в поселке Российский на улице 16-й Полевой Участок, 11.
«Всех пациентов в срочном порядке выпишут до понедельника», — написали журналисты.
Информацию о том, что в больнице откроют ковидный госпиталь, 30 июля порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе краевого минздрава и в самой лечебнице, однако подробности не уточнили.
В больнице не рассказали, на какое количество коек будет рассчитан госпиталь, когда его откроют и что станет с пациентами, ссылаясь на то, что не имеют право разглашать подобные сведения.
Осенью 2020 года портал Юга.ру спрашивал в минздраве, собираются ли на Кубани перепрофилировать учреждения психиатрического профиля в ковидные госпитали.
«Понимая важность соблюдения непрерывности оказания психиатрической помощи, ее максимальной приближенности, доступности, на сегодняшний день медицинские организации психиатрического профиля Краснодарского края не перепрофилированы в ковидные госпитали», — говорили в ведомстве.
Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае запретили массовые мероприятия с участием более 500 человек. По данным регионального оперштаба, за последнюю неделю на Кубани заболели 1 тыс. 740 человек, что на 9% выше показателей прошлой неделей. В основном коронавирус диагностируют у людей среднего возраста.
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