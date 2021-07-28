На Кубани запретили массовые мероприятия с участием более 500 человек
28 июля губернатор Краснодарского края внес изменения в постановление о режиме повышенной готовности
Напомним, на Кубани до 1 октября действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Гости и жители региона должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам нужно находится на самоизоляции. Предприниматели и организации должны обеспечивать работников и посетителей средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, при заселении на курортах Кубани туристы должны предоставлять отрицательные ПЦР-тесты или справку о вакцинации. В августе можно будет заселиться с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение трёх дней сделать прививку. Нарушителям грозит штраф до 30 тыс. рублей. На детей до 14 лет включительно требования не распространяются.
28 июля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев внёс новые изменения в документ. Они вступают в силу с этого дня. Теперь в крае нельзя проводить и посещать мероприятия численностью свыше 500 человек.
В пресс-службе администрации края уточнили, что ограничения не распространяются на массовые мероприятия в образовательных организациях.
Новые ограничения ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, за последние сутки в регионе зафиксировали рекордное число заболевших и умерших. Коронавирус подтвердился у 261 человека, умерли 30 пациентов.
За весь период пандемии в регионе зарегистрировали 58 тыс. 259 случаев заражения Covid-19. Сейчас в стационарах лечатся 2 тыс. 913 человек и еще 4 тыс. 247 человек — на дому.