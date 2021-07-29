На Кубани уволили начальницу отдела Роспотребнадзора, у которой дома нашли 11 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

Прокурор Кубани Сергей Табельский 28 июля сообщил, что начальницу отдела Роспотребнадзора, которую подозревают во взяточничестве, уволили

Напомним, 25 марта в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и в домах некоторых сотрудников прошли обыски. По данным следствия, начальница отдела надзора за питанием населения Марина Балаева получила в кабинете взятку в 150 тыс. рублей от представителя коммерческой организации. В квартире чиновницы нашли 11 млн рублей.

Позже СК сообщил, что сотрудники Роспотребнадзора систематически брали взятки. В ходе расследования уголовное дело возбудили и против начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания Валентина Бирюкова.

На заседании коллегии по подведению итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2021 года прокурор края Сергей Табелький сообщил, что начальницу отдела Роспотребнадзора уволили в связи с утратой доверия.

«В результате прокурорского вмешательства в связи с утратой доверия уволена начальник отдела краевого Роспотребнадзора, в отношении нее сейчас осуществляется контроль за расходами», — процитировала Табельского «КП — Кубань».

Как писали Юга.ру, всего за первые шесть месяцев этого года в регионе в связи с утратой доверия уволили девять чиновников.

Взятка Деньги Прокуратура Роспотребнадзор Сергей Табельский Чиновники

Новости

На Кубани уволили начальницу отдела Роспотребнадзора, у которой дома нашли 11 млн рублей
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 29 июля
Кубанские чиновники скрыли почти 34 млн рублей
Кубанская спортсменка завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
Водитель фуры снес торговые павильоны в селе под Туапсе
В Краснодаре не будет массового шествия десантников

Лента новостей

Хамса, вино, пляж, цемент
Сегодня, 08:00
Хамса, вино, пляж, цемент
Чем заняться туристу в Новороссийске
Разделяй и сдавай
Сегодня, 13:53
Разделяй и сдавай
В Сочи появилось 12 новых автоматов для сбора ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок
«Скейт — это на всю жизнь»
Вчера, 16:20
«Скейт — это на всю жизнь»
Участники «Урбан-баттла» рассказали, почему катаются даже в -30 °С

Реклама на портале