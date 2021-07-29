На Кубани уволили начальницу отдела Роспотребнадзора, у которой дома нашли 11 млн рублей

Напомним, 25 марта в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и в домах некоторых сотрудников прошли обыски. По данным следствия, начальница отдела надзора за питанием населения Марина Балаева получила в кабинете взятку в 150 тыс. рублей от представителя коммерческой организации. В квартире чиновницы нашли 11 млн рублей.

Позже СК сообщил, что сотрудники Роспотребнадзора систематически брали взятки. В ходе расследования уголовное дело возбудили и против начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания Валентина Бирюкова.

На заседании коллегии по подведению итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2021 года прокурор края Сергей Табелький сообщил, что начальницу отдела Роспотребнадзора уволили в связи с утратой доверия.

«В результате прокурорского вмешательства в связи с утратой доверия уволена начальник отдела краевого Роспотребнадзора, в отношении нее сейчас осуществляется контроль за расходами», — процитировала Табельского «КП — Кубань».

Как писали Юга.ру, всего за первые шесть месяцев этого года в регионе в связи с утратой доверия уволили девять чиновников.