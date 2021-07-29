В Адыгее перед выборами подвели итоги парламентского года
В Адыгее 28 июля прошло итоговое заседание Государственного Совета – Хасэ
Эта сессия завершает парламентский год и подводит итоги работы VI созыва Государственного Совета — Хасэ. В сентябре в Адыгее в единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы РФ и Госсовета-Хасэ республики.
На заседании депутаты приняли 17 республиканских законов, ряд постановлений госсовета Хасэ и обращения в федеральные органы государственной власти. Кроме того, рассмотрели законодательные инициативы и обращения представительных органов субъектов РФ и приняли отзывы на федеральные законы.
Председатель законодательного органа республики Владимир Нарожный представил отчет по основным направлениям деятельности парламента за пятилетний период. Так, депутаты 6-го созыва провели 64 заседания парламента, приняли 493 закона республики, 48 обращений в адрес федеральных органов власти и ряд других документов.
«В своей работе мы ориентировались на положения послания президента РФ Федеральному Собранию и ежегодный отчёт главы Адыгеи. Это главные документы, которые ставили перед нами задачи и определяли приоритеты в работе на текущий момент и краткосрочную перспективу», — отметил Нарожный
К парламентариям обратился глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он поблагодарил их за профессионализм и ответственность, отметив, что представленные в Госсовете-Хасэ Адыгеи политические фракции, комитеты и комиссии обеспечили стабильную, качественную работу регионального парламента.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что два года назад в стране началась реализация президентских инициатив — национальных проектов, которые охватывают практически все сферы жизни. Также завершилась разработка главного программного документа республики — Стратегии социально-экономического развития . Эти вопросы решались в тесном взаимодействии с депутатами регионального парламента.
«Добиваясь сбалансированности республиканского бюджета, мы, в том числе, сохраняли и его социальную ориентированность. Развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, оказание социальной поддержки населению — все это приоритетные для нас статьи расходов. Такой подход позволяет достигать национальные цели развития, повышать качество жизни людей», — сказал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи отметил эффективное взаимодействие парламентариев республики с федеральными представительными органами государственной власти. Республика получила поддержку сенаторов и депутатов Госдумы во многих сферах.
Также, Кумпилов сказал, что за время работы депутаты усовершенствовали законодательную базу республики. Самым продуктивным по количеству принятых законов оказался 202 год — Госсовет принял 114 законов.