В Адыгее перед выборами подвели итоги парламентского года

В Адыгее 28 июля прошло итоговое заседание Государственного Совета – Хасэ

Эта сессия завершает парламентский год и подводит итоги работы VI созыва Государственного Совета — Хасэ. В сентябре в Адыгее в единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы РФ и Госсовета-Хасэ республики. На заседании депутаты приняли 17 республиканских законов, ряд постановлений госсовета Хасэ и обращения в федеральные органы государственной власти. Кроме того, рассмотрели законодательные инициативы и обращения представительных органов субъектов РФ и приняли отзывы на федеральные законы. Председатель законодательного органа республики Владимир Нарожный представил отчет по основным направлениям деятельности парламента за пятилетний период. Так, депутаты 6-го созыва провели 64 заседания парламента, приняли 493 закона республики, 48 обращений в адрес федеральных органов власти и ряд других документов.

«В своей работе мы ориентировались на положения послания президента РФ Федеральному Собранию и ежегодный отчёт главы Адыгеи. Это главные документы, которые ставили перед нами задачи и определяли приоритеты в работе на текущий момент и краткосрочную перспективу», — отметил Нарожный К парламентариям обратился глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он поблагодарил их за профессионализм и ответственность, отметив, что представленные в Госсовете-Хасэ Адыгеи политические фракции, комитеты и комиссии обеспечили стабильную, качественную работу регионального парламента. Мурат Кумпилов подчеркнул, что два года назад в стране началась реализация президентских инициатив — национальных проектов, которые охватывают практически все сферы жизни. Также завершилась разработка главного программного документа республики — Стратегии социально-экономического развития . Эти вопросы решались в тесном взаимодействии с депутатами регионального парламента.

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