В Ставрополе расстреляли замначальника угрозыска одного из отделов полиции

Поздно ночью 23 июля в Ставрополе около своего дома был тяжело ранен сотрудник полиции. Он умер в реанимации. Преступников еще не нашли

23 июля в 23:40 во дворе многоэтажки на улице Южный Обход неизвестный выстрелил в заместителя начальника отдела угрозыска городского отдела полиции № 4, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю. Полицейский был ранен. Он скончался в реанимации. По данным телеграм-канала «112», погиб 37-летний майор полиции Руслан Абовян. В него выстрелили минимум девять раз.

Сотрудник полиции получил огнестрельные ранение бедра и туловища, злоумышленники с места происшествия скрылись, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. В пресс-службе прокуратуры добавили, что дело возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия). На место преступления выезжал прокурор Ставропольского края Александр Лоренц.

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Делом занимается первый отдел по расследованию особо важных дел СК СКР по Ставропольскому краю. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах убийства и поставил расследование на контроль в центральном аппарате. Следователи и оперативники устанавливают личность преступников, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник ТАСС заявил, что это было спланированное убийство. Полицейского поджидали около дома двое преступников. Когда Абовян приехал, один из них открыл стрельбу из огнестрельного оружия. После этого убийцы скрылись на автомобиле. По данным источника издания «Блокнот», преступники скрылись на серебристых «Жигулях» девятой модели. Машину нашли позже брошенной около села Курсавка. Издание опубликовало ориентировку на одного из подозреваемых — 44-летнего уроженца Чечни Заурбека Кениева, находящегося в розыске.