Главный архитектор Краснодара объяснила, зачем городу нужны изменения в правилах землепользования и застройки

Краснодарский край

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23 июля Наталья Машталир рассказала, что новые правила позволят регулировать внешний вид зданий в Краснодаре

22 июля депутаты краснодарской Думы приняли проект изменений в Правила землепользования и застройки. Поправки были разработаны в соответствии с предложениями местных жителей и новым Генеральным планом города, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Проект изменений разрабатывал ООО «НИИ перспективного градостроительства». Ранее институт создал новый Генеральный план Краснодара, который приняли в сентябре 2020 года. 

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23 июля главный архитектор города Наталья Машталир в своем инстаграме рассказала, зачем городу нужны изменения Правил землепользования и застройки. По словам архитектора, теперь разрешения на строительство будут соответствовать градостроительной политике города. Также благодаря правилам появились объемно-пространственные регламенты. 

«Объемно-пространственные регламенты (ОПР) — то, о чем мечтает вся прогрессивная архитектурно-градостроительная общественность. Да, мы утвердили ПЗЗ (Правила землепользования) с ОПР, и, кажется, первые в России», — отметила Машталир.

Эти регламенты позволяют регулировать не только функцию, но и внешний вид зданий: их габариты, высоту первых этажей и так далее. В Европе при помощи подобных регламентов регулируется внешний вид застройки. 

На сайте краснодарского дизайн-кода в скором времени появится графический материал, посвященный новым правилам. 

Напомним, весной 2019 года главный архитектор Краснодара Наталья Машталир презентовала дизайн-код города — свод технических рекомендаций, разработанный департаментом архитектуры. Дизайн-код определяет единый стиль оформления фасадов и вывесок и призван избавить город от визуального мусора.

Архитектура Благоустройство Дизайн Краснодар Наталья Машталир

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