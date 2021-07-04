В Новороссийске ночью спасли унесенного в море пловца

Краснодарский край

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Мужчина вечером 3 июля собрался приплыть на остров Суджук на надувном круге, но угодил в шторм

В ночь с 3 на 4 июля начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров поделился в своем Instagram-аккаунте подробностями только что успешно завершившейся спасательной операции. По его словам, вечером в субботу службе спасения сообщили о том, что в море потерялся мужчина, который планировал приплыть на остров Суджук на надувном круге.

«Спасатели, невзирая на плохие погодные условия (поднялся ветер и волна), рискуя собственной жизнью, вышли на лодке в море и обнаружили около острова парня», — пишет Одеров. — «Сейчас с молодым человеком всё хорошо. Уважаемые гости и жители Новороссийска, не стремитесь попасть на этот остров, там ничего хорошего нет! И не используйте круг для дальних путешествий по морю!»

Новороссийским спасателям регулярно доводится доставать пострадавших из моря. Так, 30 января они при помощи альпинистского снаряжения выловили из воды нетрезвого мужчину, свалившегося с парапета у Морского вокзала. А в августе 2020-го потребовалось срочно эвакуировать с мелководья в Мысхако девушку, которая рухнула туда со скалы, получив серьезные травмы.

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