Главой департамента внутренней политики Краснодара стал экс-сотрудник органов безопасности
Новым директором департамента внутренней политики Краснодара 22 июля назначили Станислава Харьковского
Напомним, департамент внутренней политики появился в конце 2020 года. Его специалисты работают с местными жителями, партиями, национальными общинами и религиозными объединениями.
Первым руководителем департамента стала вице-мэр Сочи и Ялты Ирина Романец. Она покинула пост спустя два месяца. Теперь Романец работает в администрации Севастополя.
Исполняющим обязанности директора департамента назначили Георгия Пронькина, который до этого руководил департаментом по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами.
22 июля гордума Краснодара утвердила на пост директора департамента Станислава Харьковского. Мэр города Евгений Первышов отметил, что это хорошее кадровое назначение.
«Он большой профессионал, и то, что 25 лет проработал на одном месте, говорит о стабильности, характере и больших возможностях», — сказал Первышов.
Вице-мэр Антон Смертин в своем телеграме уточнил, что Георгий Пронькин останется работать в департаменте в качестве заместителя руководителя.
Кто такой Станислав Харьковский?
Харьковский полковник в отставке. Родился в 1971 году в Краснодаре. В 1997 году окончил Кубанскую государственную академию физической культуры, а в 2014-м — Кубанский социально-экономический институт (КСЭИ).
С 1996 года и до нового назначения работал в органах безопасности РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и и медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.