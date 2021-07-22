Главой департамента внутренней политики Краснодара стал экс-сотрудник органов безопасности

Напомним, департамент внутренней политики появился в конце 2020 года. Его специалисты работают с местными жителями, партиями, национальными общинами и религиозными объединениями.

Первым руководителем департамента стала вице-мэр Сочи и Ялты Ирина Романец. Она покинула пост спустя два месяца. Теперь Романец работает в администрации Севастополя.

Исполняющим обязанности директора департамента назначили Георгия Пронькина, который до этого руководил департаментом по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами.

22 июля гордума Краснодара утвердила на пост директора департамента Станислава Харьковского. Мэр города Евгений Первышов отметил, что это хорошее кадровое назначение.

«Он большой профессионал, и то, что 25 лет проработал на одном месте, говорит о стабильности, характере и больших возможностях», — сказал Первышов.

Вице-мэр Антон Смертин в своем телеграме уточнил, что Георгий Пронькин останется работать в департаменте в качестве заместителя руководителя.