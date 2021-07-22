В Адыгее на трех участках трассы А-160 расширят дорогу до четырех полос

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 22 июля встретился с руководителем Росавтодора Романом Новиковым и обсудил с ним ремонт и строительство дорог в регионе

На встрече Мурат Кумпилов сообщил, что в 2020 году в регионе перевыполнили показатели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и отремонтировали дороги, которые изначально планировалось приводить в порядок в 2021 году. Сейчас работы идут опережающими темпами, всего будет отремонтировано 56 км дорог, рассказал Кумпилов. На эти цели выделено 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд — из госбюджета.

Одним из значимых проектов в Адыгее является строительство транспортной развязки Энем — Новобжегокай . Сейчас подрядная организация завершает подготовку земельного основания, после чего специалисты приступят к установке первых свай. Всего на строительство четырехполосной развязки протяженностью 5,2 км потратят 3 млрд рублей. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце 2022 года.

Кроме того, на совещании капремонт трех участков федеральной трассы А-160 Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск (направление Бжедугхабль — Адыгейск). Речь идет об отрезках км 0 + 044 м — км 3 + 178 м, км 13 + 327 м — км 18 + 300 м и км 18 + 300 м — км 49 + 276 м, где собираются расширить трассу до четырех полос с разделением встречных потоков. Срок завершения проектно-изыскательских работ — ноябрь 2021 года.

Также поднимался вопрос строительства обхода Майкопа . Отрезок общей протяженностью более 10 км от автодороги Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск до автомобильной дороги Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск хотят ввести в эксплуатацию уже в этом году, а вторую очередь — от магистрали «Кавказ» до подъезда к Майкопу — в 2022-м.